Napoli: mercoledì la firma del progetto per la Casa dei rider (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Diverse le attività che saranno messe in campo per tentare di agevolare il lavoro dei rider. Presso la Galleria Principe di Napoli sarà istituita "La Casa dei Rider", un hub fisico in un luogo accogliente, dotato di area ricarica per bici elettriche, deposito zaini, bacheca annunci e relax zone. Inoltre, presso la Casa Riders, si terranno corsi di manutenzione bici e seminari informativi sulla corretta postura nell'utilizzo della stessa e di guida sicura in bici in ambiente urbano". Gli assessori comunali di Napoli Clemente, Felaco, Galiero e Pagano in una nota comune hanno affermato in proposito: "Napoli si dota di una casa di socialità per i riders della città un luogo di confronto libero sui temi del lavoro e di servizi utili. Crediamo che i beni pubblici del Comune debbano servire anche a questo dare voce e spazio a chi non ne ha". (Ren)