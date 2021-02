Molise: Micone, ci schieriamo a sostegno filiera sistema montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della recente circolare con cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato l'apertura degli impianti sciistici al 5 marzo, interviene il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, a sostegno degli operatori del mondo della montagna presentando un ordine del giorno nella seduta di Consiglio odierna. "La tanto attesa e sperata alba per la stagione sciistica e l'intero mondo della montagna non è sorta, come previsto per il 15 febbraio - afferma Micone in una nota -, slittando probabilmente al prossimo 5 marzo. Alba che non sorge da ormai due stagioni invernali, seppur per motivazioni diverse, ma che causa parimenti una grave ed allarmante ricaduta economica per il sistema imprenditoriale della montagna molisana e per l'intero indotto del territorio circostante. Territorio della nostra Regione - spiega Micone - che è già stato ampiamente colpito e martorizzato dal disastro socioeconomico ed occupazionale, nonché dallo spopolamento e da tutte le problematiche connesse alle aree interne e montane. Siamo tutti convinti e coscienti che la salute e la vita siano beni irripetibili, pertanto vanno difesi e preservati prima di ogni altra cosa". (segue) (Gru)