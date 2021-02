Sardegna: Coldiretti, con eventuale lockdown rischiamo di morire di fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un eventuale lockdown sarebbe una mazzata tremenda". Lo afferma il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. "Stiamo facendo di tutto per organizzarci, per ripartire, magari accettando qualche prenotazione e poi arriva una stangata improvvisa che fa chiudere tutto. Oltre tutto questo modo di decidere le cose all'ultimo momento e renderle operative nel giro di poche ore è una pessima abitudine che spero termini presto". "Non spetta a noi prendere queste decisioni - ha aggiunto Cualbu - la salute viene prima di tutto. Siamo nelle mani di esperti che valutano l'andamento del virus e poi traggono le loro conclusioni. Però, se si continua in questo modo si rischia di morire di Covid o di fame". (Rsc)