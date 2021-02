Napoli: Confesercenti, violente risse sul Lungomare, lo Stato è assente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E non è tutto, nella lettera si legge ancora: "A pagare purtroppo sono sempre i ristoratori, già sommersi dai debiti, già vessati da un anno di Covid e dalle mille restrizioni. Gli amici de I Re di Napoli, ad esempio, sono stati assaliti da un gruppo di teppisti. È una vergogna doppia. Perché gli assembramenti sono assolutamente vietati e perché non è possibile che i nostri imprenditori siano vittime oltre che del Covid anche di questi delinquenti. Quale è la loro colpa? Forse quella di avere un ristorante sul lungomare? Quella di pagare migliaia di euro al giorno di fitto? Da parte loro c'è grande sdegno e enorme preoccupazione per il futuro: il fallimento o la rinuncia alle attività è dietro l'angolo". Quindi i rappresentanti delle categorie dei commercianti e dei ristoratori hanno chiuso il loro intervento con un importante e accorato appello: "Occorre un incontro urgente con il prefetto e con il questore: siamo disponibili, come sempre, a collaborare, ma il tema sicurezza del Lungomare è essenziale. Si stanno depauperando due patrimoni: quello delle attività della zona e quello legato alla bellezza del posto". (Ren)