Napoli: Amitrano (M5s), interrogazione a ministro Lamorgese su sicurezza in città

- "Una rissa sul lungomare di Napoli tra bande di giovani, con un ragazzino ferito ad una mano da un'arma da taglio. Tutto ciò è intollerabile, specie perchè accaduto in un luogo che dovrebbe essere super sorvegliato. Servono subito più controlli e presìdi fissi delle forze dell'ordine: senza sicurezza non può esserci sviluppo". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano, che ricorda di aver depositato il 15 ottobre 2019 una interrogazione parlamentare alla ministra dell'Interno Lamorgese in cui si sollecitavano interventi "contro l'emergenza baby gang a Napoli al fine di garantire maggiore sicurezza a cittadini, commercianti e imprenditori". (Ren)