Sardegna: Confartigianato, appalti elettronici, 2020 anno record, bandi per 79 milioni ad imprese sarde (2)

- Per ciò che riguarda il valore degli acquisti delle amministrazioni locali a livello provinciale, i numeri più consistenti si rilevano a Cagliari con 55 milioni di euro, di cui il 69 per cento è andato verso fornitori locali. Nel capoluogo regionale, si registrano 1.427 imprese abilitate di cui 631 attive. La seconda posizione è occupata da Sassari, con quasi 57 milioni di acquisti da parte della Pa, andati per il 36 per cento verso imprese locali (874 abilitati e 348 attivi). Ultima, sia per consistenza sia per percentuale, l'Ogliastra: nella provincia più piccola d'Italia, sono stati solo 2 milioni e 300 mila euro gli acquisti della Pubblica amministrazione attraverso il Mepa, con il 61 per cento del totale è andato verso fornitori locali registrati (192 registrati e 62 attivi). Nel 2020, a livello nazionale, attraverso il Mepa sono stati acquistati beni e servizi per circa 5 miliardi e 777 milioni di euro. Il dato conferma la crescita esponenziale di uno strumento che oggi rappresenta il principale punto di riferimento delle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. (segue) (Rsc)