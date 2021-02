Energia: Enel Green Power e Saras insieme per lo sviluppo dell’idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power e Saras hanno siglato un protocollo d’intesa per sviluppare un progetto di idrogeno verde in Sardegna: la soluzione allo studio prevede l’utilizzo di un elettrolizzatore da 20 megawatt alimentato da energia rinnovabile prodotta sul posto per fornire idrogeno verde da utilizzare come materia prima nella raffineria Saras presso il sito industriale di Sarroch, in provincia di Cagliari. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “La firma di questo protocollo di intesa conferma l’impegno del Gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell’idrogeno verde in Italia e nel mondo, accelerando la transizione energetica: siamo alla costante ricerca di collaborazioni per individuare le migliori applicazioni di questa tecnologia, in particolare nei settori industriali non elettrificabili e con emissioni più difficili da abbattere, tra cui il settore dell’industria chimica”, ha commentato Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power. “Come Saras ci confrontiamo da tempo e attentamente con le sfide della transizione energetica, e negli ultimi anni abbiamo rafforzato la nostra base di competenze con una serie di progetti finalizzati a ridurre sensibilmente l’impronta carbonica della raffineria”, ha aggiunto Dario Scaffardi, amministratore delegato di Saras. (segue) (Com)