Scuola: Tar Campania respinge ricorsi per riapertura nel Napoletano

- Il Tar della Campania ha respinto due ricorsi per la riapertura delle scuole nei comuni di Castellammare di Stabia e di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Il ricorso era stato presentato da distinti gruppi di genitori "no Dad". I giudici della quinta sezione hanno ritenuto fondate le ordinanze dei sindaci, anche "considerando la durata temporanea della misura", e "inquietante" l'aumento di contagi nei due Comuni campani, in percentuali "assai superiori alla media regionale", secondo i dati raccolti dall'Unità di crisi camapana. Le ordinanze dei sindaci sono l'effetto del provvedimento del governatore Vincenzo De Luca che ha lasciato i primi cittadini liberi di decidere se attivare o meno la didattica in presenza. "L’Unità di Crisi - ha spiegato pochi giorni fa De Luca - ha fornito tutti i dati sui contagi per responsabilizzare le amministrazioni comunali ed evitare la cattiva abitudine cresciuta in queste settimane di nascondersi dietro le ordinanze del presidente della Regione". (Ren)