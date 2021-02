© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, la decisione di chiudere nuovamente gli impianti sciistici "ha lasciato stupore e sconcerto". Parlando ai microfoni "Tafagà" su La7 Bonaccini ha poi chiarito: "Non può succedere, e spero non succeda mai più, che solo 10 ore prima venga detto ai gestori che non possono aprire. Questo è intollerabile, non il merito della decisione".(Rin)