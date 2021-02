Covid: sci in Piemonte, Cirio chiede a Draghi 42 milioni di ristori e indennizzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiunge Cirio: "Ieri mattina ho convocato con urgenza una seduta straordinaria della Giunta regionale al fine di analizzare, insieme ai rappresentanti del settore invernale, le conseguenze della decisione assunta dal Ministero della Salute domenica sera e definire quelle che per noi rappresentano adesso le priorità. A cominciare dai ristori: i ricavi annuali del sistema impiantistico piemontese dello sci ammontano a circa 60 milioni di euro. Sul modello francese, ciò che chiediamo è che ne venga ristorato almeno il 50%. Un ulteriore indennizzo, però, deve anche essere previsto per i costi aggiuntivi causati dalle cinque “false partenze” subite dal comparto fin dall’avvio della stagione invernale (la prima per il ponte dell’Immacolata, poi ancora il 20 dicembre, il 7 e 18 gennaio e adesso il 15 febbraio), che hanno generato un aumento dei costi fissi del 20%, circa 12 milioni di euro, che chiediamo siano indennizzati al 100%. Nell’incontro di ieri pomeriggio con il ministro Garavaglia ci è stato assicurato che l’entità e la modalità dei ristori saranno definite entro la settimana corrente e noi ci appelliamo a Lei affinché ciò avvenga, perché parliamo di un settore che ha visto azzerato il fatturato di una intera stagione e che, dall’inizio della pandemia, non ha ancora ricevuto nessun tipo di sostegno specifico da parte dello Stato". (Rpi)