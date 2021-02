Sardegna: screening anti-Covid "Sardi e sicuri" proseguirà nel Medio Campidano, oltre 130 mila test nelle prime due tappe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il Medio Campidano la prossima tappa dello screening anti-Covid "Sardi e Sicuri" della Regione realizzata da Ares-Ats. In precedenza era toccato ad Ogliastra e alla provincia di Nuoro. Ventotto i comuni coinvolti per un totale di 47 postazioni e un unico accorpamento logistico previsto: Villanovafranca ospiterà la sede dei test anche per i cittadini di Villamar. Lo screening si svolgerà nel prossimo fine settimana nelle date del 20 e 21 febbraio, in un'unica fase con l'immediato impiego dei tamponi antigenici a immunofluorescenza di ultima generazione e alta sensibilità al virus. Oltre duecento gli operatori in campo, fra medici, infermieri e tecnici informatici, a cui si aggiungono i numerosi volontari e il personale delle amministrazioni civiche. Il target del monitoraggio è fissato tra il 50 e il 60 per cento della popolazione, a esclusione dei minori sotto i 10 anni. (segue) (Rsc)