Napoli: Laboccetta (Polo Sud), grave assenza del Comune a funerali di Isotta, da de Magistris atto ignobile

- "Ai funerali di Paolo Isotta il Comune di Napoli ha brillato per la sua latitanza. C'era da aspettarselo, considerata l'ignoranza che circonda gli attuali amministratori partenopei". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Una grave mancanza di rispetto verso un gigante come Isotta - prosegue il presidente di Polo Sud - uno dei figli migliori della nostra incantevole città. De Magistris ha compiuto un atto ignobile. Una incredibile cattiveria. Mi auguro che il futuro dindaco di Napoli, si chiami Maresca, Bassolino o non so chi, sappia cancellare questa ferita dedicando a Paolo Isotta una piazza o una strada della sua amata Napoli". (Ren)