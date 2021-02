Sardegna: ambienti insalubri e scarsa sicurezza, controlli Nas in guardie mediche di Sassarese e Nuorese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedi inadeguate sia per la salubrità e la sicurezza in cinque sedi delle Guardie mediche delle province di Sassari e Nuoro. E' quanto hanno appurato i Carabinieri del Nas di Sassari che hanno controllato dodici guardie mediche. I militari, in diverse occasioni hanno trovato ambienti non perfettamente salubri, che necessitano di interventi di manutenzione e la mancanza di sistemi di sicurezza a garanzia della incolumità sia dei pazienti, sia del personale che lavora nelle Guardie mediche. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito di un'attività nazionale concordata con il ministero della Salute, e le situazioni irregolari sono state segnalate all'autorità giudiziaria e alle aziende sanitarie competenti.(Rsc)