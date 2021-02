Campania: Gallo (M5s), provvedimenti sulle scuole sono inadeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora inadeguati i provvedimenti sulle riapertura delle scuole in Campania". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del M5s Luigi Gallo: "La regione, nonostante abbia aperto più tardi di tutte le altre regioni di Italia, nonostante sia la più privilegiata nel mettere insieme una struttura funzionante fa ancora acqua da tutte le parti nel rendere attiva e agile una struttura a supporto della ripartenza e del funzionamento del sistema dell'istruzione". Gallo ha concluso: "Ho contattato asl e sindaci per chiedere hot spot delle asl che facciano periodicamente tamponi veloci a tutto il personale scolastico un monitoraggio che deve avere luogo in contemporanea alla campagna delle vaccinazioni perché non si può più aspettare, si deve agire adesso e subito. Il ritardo accumulato non torna più indietro ed è tutto tempo perso per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze".(Ren)