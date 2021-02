Abruzzo: Testa (Fd'I), escluso ogni collegamento tra variante inglese Covid e voli Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' escluso ogni collegamento tra il rapido propagarsi degli ultimi giorni della variante inglese in Abruzzo ed i voli provenienti da Londra atterrati nel nostro aeroporto. Una certezza che, a scanso di qualsiasi equivoco - che evidentemente circola tra le persone destando non poca preoccupazione - ho acquisito nel primo pomeriggio di oggi incontrando il presidente della Saga, Enrico Paolini, il quale ha mi ha fornito un dettagliato resoconto con tempi ed informazioni utili a fugare ogni dubbio". E' quanto osserva il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale abruzzese, Guerino Testa, che aggiunge in una nota: "Innanzitutto, Paolini ha confermato come dal 17 gennaio scorso i voli inglesi, così come le altre tratte internazionali con Ryanair siano fermi. Un mese - dall'ultimo volo giunto nello scalo abruzzese - rappresenta un lasso di tempo sufficiente a scartare ogni possibilità di legame con il dilagare di questa variante del virus, atteso che le infezioni si sviluppano mediamente tra i cinque e gli otto giorni dal contatto con un soggetto positivo. Paolini ha, altresì, evidenziato la massiccia attività di screening - per la quale si è distinto il nostro aeroporto - svolta nel periodo antecedente al fermo dei suddetti voli". (segue) (Gru)