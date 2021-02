Sardegna: screening anti-Covid "Sardi e sicuri" proseguirà nel Medio Campidano, oltre 130 mila test nelle prime due tappe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver concluso con successo le prime due tappe dello screening - dichiara il presidente della Regione Christian Solinas, in riferimento alla campagna nei territori del nuorese e dell'Ogliastra, dove il target è stato raggiunto e superato con l'esecuzione di oltre 130 mila test - la più grande campagna di screening mai realizzata prosegue mantenendo le aspettative e raccogliendo la grande partecipazione del territorio. Sardi e sicuri è un modello efficace ed efficiente che continua a migliorare a ogni passo, sia sul piano organizzativo, sia su quello operativo. Fondamentale il contributo dei sindaci, che stanno supportando il progetto con profondo senso di responsabilità. Si lavora insieme con un unico obiettivo portare al più presto la Sardegna fuori dall'emergenza". Tutti i cittadini potranno presentarsi nelle sedi indicate per l'esecuzione dei tamponi (dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18) e sottoporsi al test liberamente e gratuitamente, presentando la propria tessera sanitaria e comunicando agli operatori il numero di telefono a cui saranno inviate le credenziali per la consultazione e il ritiro del referto online. (segue) (Rsc)