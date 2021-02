Sardegna: Confartigianato, appalti elettronici, 2020 anno record, bandi per 79 milioni ad imprese sarde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante l'anno appena passato sia stato pesantemente condizionato dalla pandemia - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - il 2020 è stato un anno positivo per il volume degli appalti elettronici banditi in Sardegna, cresciuti di ben 14milioni in soli 12 mesi e di ben 32 rispetto al 2019". "Buona anche la quota aggiudicata dalle realtà sarde, aumentata di 7 milioni rispetto all'anno precedente - continua Matzutzi - anche se la percentuale delle imprese aggiudicatrici sarde è calata di 5 punti percentuali, passando dal 53 al 48 per cento. Questi ultimi dati ci devono far ragionare su quante risorse economiche non rimangono in Sardegna oppure restano, molto ridotte, ma sotto forma di subappalti che, notoriamente, non aiutano lo sviluppo delle imprese". (segue) (Rsc)