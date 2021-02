Sardegna: rapina a mano armata ad un negozio Tim a Carbonia, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state decisive le testimonianze delle vittime per incastrare i due uomini che ieri sera a Carbonia hanno compiuto, pistola in pugno, una rapina ai danni del centro Tim di viale Arsia. I due presunti autori sono entrambi di Carbonia: L.N., 30 anni e S.V. di 40, già noti alle Forze dell'ordine. Al momento della rapina erano entrambi a volto coperto. I Carabinieri, dopo una perquisizione nelle loro abitazioni, hanno trovato gli indumenti usati per la rapina. Sulle chat dei loro telefoni sono stati inoltre trovati messaggi con i quali i due si sono accordati per spartirsi il denaro. L'accusa per entrambi è di rapina aggravata dall'uso di armi. (Rsc)