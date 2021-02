Napoli: mercoledì la firma del progetto per la Casa dei rider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì alle 15.30 presso il Centro Formazione Inail di Villa Colonna Bandini, in modalità anche on line, sarà firmato l'atto ufficiale che prevede l'avvio del progetto "Nuovi Lavori, nuove tutele". Si tratta di un progetto che nasce da un accordo che vede coinvolti, l'Inail – Direzione regionale Campania, la Nidil Cgil, l'Associazione Napoli Pedala e la collaborazione del Comune di Napoli". L'annuncio in una nota del Comune. All'evento interverranno Adele Pomponio, Direttore regionale Vicario Inail Campania, Alessandra Clemente assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, Luca Simeone Presidente Associazione Napoli Pedala, Cinzia Mazza, Cgil Napoli, Antonietta Perna Nidil Cgil: "Oggetto del progetto sperimentale, unico sul piano nazionale, è quello di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori del settore delivery (in particolare del food delivery) attraverso una più ampia e diffusa informazione sui temi della sicurezza sul lavoro e delle tutele ad essa connesse, in particolare per quanto attiene le norme anti-infortunistiche e di promozione della salute". (segue) (Ren)