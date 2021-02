Abruzzo: sociale, pubblico e privato insieme per il "progetto Ciao"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "hub" soprattutto sociale ma anche economico, in grado di dare opportunità, prospettive di crescita e sviluppare la migliore progettualità dei giovani. È uno degli obiettivi del progetto Ciao (Centro di inclusione, aggregazione e orientamento) promosso dall'ambito sociale Fino-Cerrano che raggruppa 14 Comuni dell'area teramana e finanziato nell'ambito del programma Agorà. Questa mattina l'assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, ha incontrato a Silvi i rappresentanti degli enti pubblici e i soggetti privati che rappresentano il partenariato del progetto, del quale il comune di Silvi è capofila. "Ci troviamo di fronte ad un progetto nuovo che rappresenta anche una sfida per i giovani di questa area della provincia di Teramo - ha detto l'assessore alle Politiche sociali -. L'idea di raggruppare all'interno di un contenitore fisico le migliori risorse giovanili per innovare, creare impresa e opportunità di lavoro tenendo a mente le esigenze sociali del territorio, rappresenta un'occasione di crescita senza precedenti. Al centro collochiamo i giovani che con le loro potenzialità e la capacità creativa possono mettere sul campo politiche di crescita come la creazione di nuova imprese, ma anche politiche di orientamento al lavoro e alla formazione professionale. Insomma, tutti gli elementi della quotidianità". (segue) (Gru)