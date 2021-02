© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si possono acquistare vaccini in "motu proprio" da ogni Regione come auspica il governatore del Veneto, Luca Zaia, perché gli acquisti sono "stabiliti a livello europeo". Lo ha spiegato a Rainews24, Pierpaolo Sileri, già viceministro alla Salute. Piuttosto, per Sileri lo "sforzo deve essere fatto" affinché il vaccino russo e quello cinese "venga riconosciuto a livello europeo" dall'Ema. (Rin)