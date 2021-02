Sardegna: consigliera regionale Carla Cuccu espulsa da M5s, impugnerò il provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Carla Cuccu impugnerà il provvedimento di espulsione dal Movimento cinque stelle deciso nei giorni scorsi dai vertici pentastellati. "In un momento di grave crisi politica anche interna al M5s il Comitato di garanzia, con un provvedimento gravemente illegittimo a firma dal capo politico Vito Crimi, ha decretato la mia espulsione - ha spiegato Cuccu -. Nei mesi scorsi avevo denunciato pubblicamente e all'Autorità giudiziaria numerosi fatti che dimostravano la volontà di alcuni esponenti del M5s di estromettermi dal Gruppo consiliare e dal Movimento. Non ho alcun dubbio che i mandanti del provvedimento di espulsione siano gli stessi che hanno tentato in ogni modo di impedirmi di svolgere liberamente e serenamente il mandato di rappresentante del Popolo sardo in seno al Consiglio Regionale che mi è stato conferito dagli elettori che si sono riconosciuti nell'originario progetto del M5s e nella mia azione politica". (segue) (Rsc)