Sardegna: consigliera regionale Carla Cuccu espulsa da M5s, impugnerò il provvedimento (2)

- "Ho già conferito mandato ai miei avvocati, Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, di rivolgersi alla autorità giudiziaria - ha aggiunto Carla Cuccu - per impugnare l'abnorme provvedimento del Comitato di garanzia con il quale, in violazione delle più elementari regole poste a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali di ogni cittadino, si è decretata la mia espulsione dal M5s per non meglio specificate condotte che avrei posto in essere dopo aver contestato un ingiusto provvedimento di sospensione, condotte che non mi sono mai state contestate e con riferimento alle quali non sono stata neppure messa nelle condizioni di difendermi. Mi addolora particolarmente che questa ulteriore e sconsiderata aggressione giunga in un momento in cui per gravi ragioni familiari ho dovuto chiedere temporaneo congedo dai lavori del Consiglio regionale. Sono comunque determinata a continuare con ogni energia nel mio impegno politico nel rispetto del mandato ricevuto dai miei elettori e nell'esclusivo interesse di tutta la comunità". (Rsc)