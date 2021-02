Abruzzo: Gdf di Pescara denuncia 24 soggetti per indebita percezione Reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri del comando provinciale di Pescara, nell'ambito di attività finalizzate al controllo della spesa pubblica nazionale, hanno scoperto 24 soggetti che hanno indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza, per complessivi 275.000 euro, omettendo di dichiarare situazioni soggettive rilevanti ai fini della concessione della particolare misura di sostegno. La concessione del sostegno economico quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale è subordinata ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali nonché di cosiddetta compatibilità che i nuclei familiari devono possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. I militari del gruppo di Pescara hanno verificato la posizione di numerosi soggetti che hanno presentato le Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) - la cui produzione è funzionale all'ottenimento del beneficio - nelle quali hanno omesso di evidenziare valori patrimoniali e reddituali determinanti ai fini della decisione sulla spettanza del Reddito di cittadinanza. In particolare, tra i 24 soggetti irregolari percettori del Reddito di cittadinanza, 7 sono risultati disporre finanche di significative disponibilità finanziarie a seguito di vincite da giochi e scommesse superiori alla soglia di 6.000 euro, limite al raggiungimento del quale il vincitore al gioco è tenuto a comunicare all'Inps la vincita entro 15 giorni. Complessivamente le vincite conseguite e non dichiarate in sede di richiesta dai sette soggetti percettori di Reddito di cittadinanza ammontano a circa 400.000 euro, singolarmente oscillano dai 10.000 euro a oltre 100.000 euro, come rilevate dai conti gioco dei singoli soggetti. (segue) (Gru)