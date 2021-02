Sardegna: Confartigianato, appalti elettronici, 2020 anno record, bandi per 79 milioni ad imprese sarde (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come facciamo già da diversi anni - sottolinea il presidente - è necessario continuare a formare e informare le imprese e condurle all'interno del sistema Mepa per non perdere tante importanti opportunità di crescita e di affari". Su tali problematiche, Confartigianato Sardegna, proporrà alla Regione di finanziare progetti specifici, diretti alle imprese e alla Pubblica amministrazione, per iniziative di informazione sull'utilità degli appalti pubblici elettronici, per la facilitazione guidata sull'esplorazione dello strumento, e per la formazione specifica per la registrazione, l'accesso e la gestione delle funzioni delle varie piattaforme. (Rsc)