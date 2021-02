Napoli: "La città che produce", giovedì confronto online con Alessandra Clemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona azione passa prima per un attento ascolto. Per questo motivo continuano a crescere gli incontri proposti da Alessandra Clemente in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative della città di Napoli. Come ogni giovedì alle 18.30 Alessandra Clemente incontrerà cittadini, associazioni e comitati per discutere a confrontarsi su dei temi specifici. Questo giovedì il tema in discussione sarà: "La città che produce"."Chi vive e conosce la città sa quanto il tessuto produttivo della città sia cresciuto negli ultimi dieci anni, in particolar modo grazie all'incremento del settore turistico ma non solo - spiega una nota - L'anno appena trascorso, tuttavia, ha fortemente danneggiato quanto costruito con i sacrifici di tanti napoletani che le istituzioni statali non hanno saputo proteggere in un momento di così forte crisi. Occorre invece rilanciare l'azione sulla città accompagnando e valorizzando l'impresa e il lavoro. Solo così possiamo offrire un futuro ai giovani di questa città. Per questo l'incontro previsto giovedì 18 febbraio alle ore 18.30 nella campagna di ascolto che Alessandra Clemente sta conducendo per le prossime amministrative avrà come tema 'La città che produce'. Sarà un momento di ascolto per confrontarsi con imprese, associazioni di categoria, startup, cittadini e associazioni per ascoltare le difficoltà di questo momento di crisi ma soprattutto per recepire le proposte e arricchire la visione della città da costruire nei prossimi anni. (Ren)