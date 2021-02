Napoli: de Magistris, città d'Italia più veloce nel dare i buoni spesa tra marzo e dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Napoli è stata la città d'Italia più veloce nel dare i buoni spesa tra marzo 2020 e dicembre 2020. Complessivamente abbiamo consentito a circa 50.000 famiglie (cioè una famiglia ogni 6) di far fronte all'emergenza alimentare scaturita dalla pandemia, inviando bonus elettronici entro 10 giorni dal momento della richiesta al rilascio del buono. Siamo stati la città d'Italia con maggiori controlli, dimostrandoci estremamente 'severi' con i furbi e mostrando invece la nostra naturale propensione all'onestà con i bisognosi". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che aggiunge: "È grazie a questo perfetto ingranaggio se siamo stati premiati come città 'modello' dall'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) con 80.000 euro (soldi che abbiamo rimesso nei bonus spesa per altre 280 famiglie)". Il sindaco prosegue sui suoi social elencando i numeri dell'assistenza nel capoluogo campano: "Durante il primo lockdown (marzo-maggio 2020) la distribuzione dei bonus spesa si è concentrata maggiormente nei quartieri del centro della città, proprio quelli storicamente non interessati in modo sensibile da altre forme di sostegno sociale. Quartieri dove non era diffusa una povertà storicizzata o intrinseca del territorio. Segno che la pandemia ha colpito proprio quelle famiglie che prima di marzo 2020 non avevano mai avuto la necessità di un sostegno, poiché forse pur avendo un lavoro 'storicamente' precario era comunque continuativo e, quindi, sufficiente per una normale attività sociale. Nel secondo lockdown (dicembre 2020) la situazione risulta cambiata, le richieste di aiuto si sono spostate su quartieri storicamente diversi, come la I municipalità Chiaia/Posillipo, dove abbiamo avuto il 90 per cento di richieste d'aiuto in più rispetto a marzo 2020.