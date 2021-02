Napoli: de Magistris, città d'Italia più veloce nel dare i buoni spesa tra marzo e dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dicembre - prosegue de Magistris - hanno ceduto anche quartieri come Barra, San Giovanni e Ponticelli che avevano retto l'impatto a marzo 2020 probabilmente grazie al fenomeno del 'turismo' che a Napoli ha visto raggiungere livelli molto elevati dal 2012 al 2020. Questo perché il turismo non ha portato ricchezza solo al centro, ma anche e soprattutto nelle periferie: tutto il comparto della ristorazione, della ricettività, dell’artigianato e della logistica ha attinto da famiglie storicamente precarie, trovando così una 'stabilità' che però hanno perso improvvisamente senza aver avuto il tempo e la possibilità di chiedere aiuti". "Un ringraziamento va a tutti i dipendenti, funzionari, collaboratori e volontari del Comune di Napoli che con grande spirito di abnegazione hanno reso possibile tutto questo - conclude il sindaco - Napoli spesso è citata dalle cronache come modello negativo, ma noi sappiamo molto bene che non sempre è così, e questo ne è un validissimo esempio". (Ren)