Imprese: da Intesa Sanpaolo 2,85 milioni per la crescita sostenibile di Rigoni Asiago (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo fermamente convinti di dover fare scelte responsabili, sviluppare stili di vita sostenibili e utilizzare la migliore tecnologia per creare un equilibrio tra la disponibilità e il consumo di risorse: abbiamo scelto la strada del biologico proprio per intraprendere un cammino di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente, limitando il consumo di combustibile fossile ed evitando l’uso intensivo dei terreni e dell’acqua", ha commentato Andrea Rigoni, presidente e amministratore delegato di Rigoni di Asiago. “La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità", ha aggiunto Renzo Simonato, direttore regionale Intesa Sanpaolo. "Rigoni è un’eccellenza del nostro territorio, che contribuisce alla valorizzazione dei prodotti locali, allo sviluppo dell’Altopiano e delle sue tradizioni anche nei mercati internazionali: affiancare le imprese che investono nella crescita sostenibile e nei criteri Esg è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo", ha concluso. (Com)