Sardegna: operazione congiunta Questura Cagliari-Polizia del Gambia, 13 stranieri espulsi

- Anche agenti di Polizia provenienti dal Gambia hanno preso parte a Cagliari ad un'operazione congiunta posta in essere dagli uomini della Questura del capoluogo sardo in collaborazione con la Polizia municipale ed altre Forze dell'ordine che ha portato all'individuazione di 13 stranieri, di nazionalità gambiana, risultati privi del permesso di soggiorno. Tutti gli stranieri sono stati affidati all'ufficio Immigrazione, che ha avviato le pratiche per l'espulsione. L'operazione aveva come obiettivo la sicurezza dei piazza del Carmine e delle zone limitrofe. (Rsc)