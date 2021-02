Napoli: De Cristofaro (Si), apprezzo Bassolino, ma progetto politico viene prima del candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo da sempre la competenza e la capacità di Bassolino e non mi sono mai unito al coro degli attacchi personali che ha subito in passato, ma oggi penso che il progetto politico debba venire prima dell'individuazione del candidato. Spero che a Napoli possa vivere un'alleanza larga inclusiva che comprenda le forze che hanno sostenuto Conte, le migliori energie della società civile e anche alcune fra quelle che da anni sono in governo della città. Non penso difatti che l'esperienza di de Magistris sia tutta da buttare. E Sinistra italiana siederà al tavolo per un candidato unitario". Lo afferma Peppe De Cristofaro di Sinistra italiana, fino a qualche giorno fa sottosegretario del governo Conte, in merito alle prossime elezioni per il sindaco di Napoli. (Ren)