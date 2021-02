Covid: controlli a Napoli nel fine settimana, 250 sanzioni e 3 locali chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il fine settimana sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. In totale sono state controllate 15.516 persone, di cui 250 sanzionate, 1.104 esercizi commerciali di cui 58 sanzionati mentre per 3 è stata disposta la chiusura. Sono state impiegate 3556 unità di personale. In particolare, nell’area dei Decumani sono state identificate 234 persone e sanzionate 12 per inottemperanza alle misure anti Covid-19,di cui una, sorpresa fuori dalla propria regione di residenza senza giustificato motivo,arrestata per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Sono stati altresì sanzionati i titolari di due bar poiché stavano servendo bevande alcoliche oltre l’orario consentito e disposta la chiusura degli esercizi commerciali rispettivamente per 5 e 2 giorni. Nell’area dei “baretti” e del lungomare Caracciolo sono state identificate 26 persone e sanzionate 4 mentre una persona è stata segnalata poiché trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, agenti dei commissariati Poggioreale, Ponticelli e San Giovanni-Barra hanno denunciato e sanzionato 46 persone sorprese a festeggiare in un residence in Corso Malta e denunciato il gestore per resistenza a Pubblico ufficiale e per mancata comunicazione degli ospiti alloggiati all'Autorità di Pubblica sicurezza, nonché per inottemperanza alle misure anti Covid-19. È stata anche disposta la chiusura della struttura per 5 giorni e il sequestro delle sostanze stupefacenti rinvenute in loco. (Ren)