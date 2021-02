Piemonte: 3 notti al prezzo di una, riecco il voucher turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi 15 febbraio fino al 30 giugno 2021, in Piemonte, sarà di nuovo possibile acquistare un voucher per trascorre una vacanza di tre giorni nel territorio regionale con una 1 notte pagata dal cliente, 1 notte pagata dalla Regione Piemonte e la terza omaggiata dall’albergatore. Grazie a questa formula, nel 2020 sono stati venduti oltre 32.000 voucher. "Con una ricaduta in termini economici di 48 milioni di euro – ha sottolineato l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio - il gettito di questa operazione soltanto in termini di Iva, supera i 5 milioni investiti dalla Regione e secondo i nostri calcoli si stima che nell’arco dei prossimi due mesi saranno venduti oltre 10.000 voucher vacanza, in attesa di un rifinanziamento della legge sul Riparti Turismo Piemonte. L’operazione – ha aggiunto l’assessore - ha anche una valenza culturale per aver consentito di far conoscere il Piemonte ai Piemontesi che hanno scoperto le infinite “storie di bellezza” delle nostre colline, montagne, laghi, ma anche borghi e città". (segue) (Rpi)