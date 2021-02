Abruzzo: sociale, pubblico e privato insieme per il "progetto Ciao" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Ciao, finanziato per 570 mila euro, prevede la presa in carico di almeno 100 utenti, l'avvio di attività di orientamento, l'erogazione di voucher per la copertura di costi per la cura di famigliari, l'avvio di tirocini extracurriculari brevi. I destinatari principali sono i giovani a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, famiglie con bisogni educativi, minori svantaggiati e di origine straniera. Prima dell'incontro con il partenariato del progetto Agorà, l'assessore Quaresimale ha visitato insieme con il sindaco Andrea Scordella il nuovo Centro lavorativo del comune di Silvi realizzato con un finanziamento di 600 mila euro della regione Abruzzo. Il Centro, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, sarà un centro di formazione dove enti pubblici e privati potranno organizzare e predisporre corsi di formazione. "Opportunità unica per tanti giovani che vogliono crescere professionalmente - ha spiegato l'assessore Quaresimale -. La nuova struttura rappresenta un elemento di crescita in termini di servizi sul territorio perché in questo modo giovani e disoccupati potranno partecipare a corsi di qualificazione professionale vicino casa". L'assessore ha infine assicurato al sindaco la liquidazione a breve dell'ultima tranche di 60 mila euro. (Gru)