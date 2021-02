Imprese: da Intesa Sanpaolo 2,85 milioni per la crescita sostenibile di Rigoni Asiago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Rigoni di Asiago hanno finalizzato un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda dell’Altopiano, da sempre impegnata nella riduzione dell’impatto della produzione sull’ambiente, nella tutela del territorio, nella coltivazione biologica e nel benessere delle persone. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento da 2,85 milioni di euro prevede due obiettivi di miglioramento Esg: uno riferito alla quota di clienti e fornitori coinvolti sui temi della sostenibilità, che si traduce nell’utilizzo di programmi di promozione della cultura della sostenibilità finalizzati a coinvolgere clienti e fornitori nell’adottare pratiche virtuose in questo ambito; l'altro riguarda il numero di ore di formazione da dedicare ai propri dipendenti sui temi di sostenibilità sociale e ambientale, ossia l’introduzione di programmi interni per tutti i lavoratori finalizzati a promuovere buone pratiche sia negli ambienti lavorativi sia a casa. Per Intesa Sanpaolo, prosegue la nota, è fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle Pmi e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida Esg. (segue) (Com)