Governo: Ciarambino, M5s non può stare all'opposizione

- "È evidente che questa è una situazione complicata, sia dal punto di vista emotivo che politico. Non avremmo mai voluto che il governo Conte cadesse, è stato il presidente più amato degli ultimi 30-40 anni". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. La leader campana 5 Stelle ha poi ha sottolineato: "Il M5s ha portato a casa risultati incredibili come la legge anti-corruzione, il Reddito di cittadinanza contro cui si è stata fatta una campagna diffamatoria. Abbiamo scelto di difendere questi risultati ma in questo momento è fondamentale la nostra presenza nel governo proprio a tutela di questi obiettivi. Una forza che rappresenta il 33 per cento non poteva restare all'opposizione. Non è nostra la legge elettorale che ci permette di governare da soli. Abbiamo fatto votare quei provvedimenti a Lega e Pd condizionando la politica italiana. Respingo al mittente le accuse di incoerenza perché ci siamo rimboccati le maniche. La nostra presenza politica ha rovinato i piani di un sistema che ha messo in ginocchio il Paese. Se diciamo no oggi non potremo dire sì domani". (Ren)