- "Dal nuovo governo ci aspettiamo più attenzione" verso i ristoratori, categoria che "chiede di tornare a lavorare in sicurezza". Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha incontrato oggi in Regione una rappresentanza dei ristoratori in protesta a Genova. (Rin)