Abruzzo: dispersi sul Velino, maltempo ostacola le ricerche (2)

- Una situazione che rende necessaria un'operazione di bonifica. Appena le condizioni climatiche miglioreranno e l'ambiente delle ricerche sarà reso sicuro, si tornerà ad utilizzare il georadar, messo gratuitamente a disposizione della Protezione civile da un'azienda di Milano. L'obiettivo è sfruttare al meglio tutte le potenzialità dell'innovativo strumento che utilizza una tecnologia di ultima generazione per analizzare profondità importanti. Utilizzato per i fondali marini, è la prima volta che viene impiegato in occasione di una valanga. (Gru)