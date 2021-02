Napoli: Clemente e Pagano, attività per sostenere clochard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli, attraverso il coordinamento operativo accoglienza e decoro, si è dotato di un'organizzazione che da anni svolge costante attività di supporto e tutela per le persone senza fissa dimora, monitorando, assistendo e accompagnando l'utenza in percorsi di fuoriuscita dalle situazioni di disagio". Così in una nota da Palazzo San Giacomo: "Tale coordinamento, di cui fanno parte l'Uotesm della polizia locale di Napoli, il servizio politiche di inclusione sociale e nuove cittadinanze, l'unità di strada, l'Asia e la Napoli Servizi, ogni giorno grazie al lavoro coordinato, sinergico e condiviso messo in campo, interviene in modo partecipato sul tema annoso e complesso delle persone senza fissa dimora che abitano la nostra città". E ancora: "Grazie a questo contributo, costantemente si persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita di queste persone, cercando di creare un virtuoso circuito interistituzionale di cura che non prescinda anche da un'attenta valutazione dell'impatto sul territorio delle dinamiche relative alla gestione della fragilità". "Un'attività quotidiana e costante- hanno dichiarato gli assessori Alessandra Clemente e Giovanni Pagano- per la quale ringraziamo gli infaticabili lavoratori coinvolti. Consci che tanto c'è ancora da fare e che faremo". (Ren)