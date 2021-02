Governo: Bonaccini, nomina Bianchi riconoscimento grande lavoro fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un augurio di buon lavoro al nuovo governo, al presidente Draghi e a tutti i ministri. Mi permetto di inviare un particolare in bocca al lupo a Patrizio Bianchi, che è stato assessore della mia Giunta nella passata legislatura e che fu artefice del primo Patto per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. La sua nomina alla Scuola è il riconoscimento del grande lavoro fatto negli anni, anche qui". Lo scrive il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. "Un ringraziamento va anche ai ministri uscenti con cui ho collaborato, in particolare in questo ultimo anno così difficile", conclude.(Rin)