Napoli: colpisce la fidanzata con il casco, arrestato

- Ha colpito la fidanzata con due testate mentre indossava il casco alla presenza dei carabinieri. E' successo ieri a Napoli, in via Coroglio. I carabinieri, allertati dalla chiamata di un cittadino preoccupato dalla violenza del litigio, hanno rintracciato la coppia assistendo al gesto dell'uomo, un 43enne del quartiere Sanità. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in attesa di giudizio. Per la donna, lesioni ritenute guaribili in 7 giorni. (Ren)