Piemonte: Cirio, surreale bloccare sci a 12 ore da apertura impianti, è azienda non un gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è arrivata “ieri sera alle ore 19. Vuol dire a 12 ore dall’apertura degli impianti di sci. È questo il tema reale di questa situazione. Siamo consapevoli che la tutela della vita viene prima di ogni interesse, ma la decisione del ministro Speranza è basata su dati tecnici e numeri di contagio che Roma aveva da mercoledì. Si è aspettato fino a domenica a bloccare la riapertura degli impianti, senza considerare che fuori dai palazzi romani c’è un mondo reale, fatto di persone reali che hanno assunto dipendenti e venduto skipass, famiglie che hanno organizzato le ferie, una serie di situazioni di cui il ministro ha dimostrato di non avere consapevolezza e rispetto”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, parlando dell’ordinanza che ha prorogato la riapertura degli impianti sciistici, arrivato ieri a poche ore dalla data prevista per la ripartenza. “Non ci sono state- ha spiegato - interlocuzioni formali, se non scambi di messaggi, ma non è stata convocata, come di solito accadeva, una Conferenza Stato Regioni, un incontro quantomeno con le regioni del nord che hanno il sistema sciistico nei loro territori. Siamo stati bersagliati da comunicati stampa di tecnici, il Cts, consulenti, che annunciavano chiusure creando un panico culminato in questa ordinanza surreale. Surreale perché mondo della neve ha ricevuto dallo stesso Cts il 4 febbraio, dieci giorni fa, il via libera ad aprire il 15. Il Cts gli ha detto anche con quali regole, quali costi assumere, in che modo aprire”. (segue) (Rpi)