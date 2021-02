Piemonte: Cirio, surreale bloccare sci a 12 ore da apertura impianti, è azienda non un gioco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Venerdì il Cts ha espresso questi dubbi e i dubbi sono legittimi. Ma mi chiedo, se aveva questi dati da mercoledì, perché non farlo prima? Non è questione di contestare il merito, la vita viene prima, ma il metodo. Non si può accettare che qualcuno pensi che lo sci sia un gioco, uno sport. È un’azienda, la prima azienda turistica della nostra regione, come di altre regioni d’Italia”. Così a Buongiorno, su Sky TG24 il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, parlando dell’ordinanza del ministro Speranza sugli impianti sciistici. “Questo ci dimostra - ha aggiunto poi - come il meccanismo dei colori, che è un meccanismo giusto che difendo, è qualcosa che non può essere fatto il venerdì sera, deve essere anticipato. I dati si conoscono già dal mercoledì: è necessario che si anticipi la decisione e la si comunichi alle persone. Chiederete un incontro al presidente Draghi come Regioni? “Lo faremo, il presidente Bonaccini è stato molto chiaro come presidente della Conferenza delle Regioni. Per organizzarci al meglio ho convocato una giunta straordinaria questa mattina, per muovere i primi passi formali verso il presidente Draghi”. Così a Buongiorno, su Sky TG24 il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Il danno – ha detto - è enorme. Le stazioni sciistiche, che non lavorano da un anno, se avevano altri quattro soldi li hanno spesi per prepararsi all’apertura di oggi, nel rispetto delle regole che Roma aveva dato. Siamo allibiti e mi rivolgo al presidente Draghi: voglio vedere l’ordinanza di Speranza come l’ultimo atto del Governo Conte, non posso e non voglio vederlo come primo atto del suo Governo. A lui chiedo che la tutela reale di queste imprese passi dalle parole dei mesi passati ai fatti di oggi”. (Rpi)