Cdp: rigenerazione urbana, finanziamenti di 8,5 milioni di euro a Comune di Nocera Inferiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti ha stipulato nel 2020 con il Comune di Nocera Inferiore (Salerno) undici finanziamenti per un importo complessivo pari a circa 8,5 milioni di euro per progetti volti alla riqualificazione urbana. L’accordo comprende diversi ambiti di intervento, volti a un miglioramento degli spazi di socialità dei cittadini: verranno, infatti, riqualificati i principali assi viari del comune campano, insieme alla Villa comunale e le aree verdi. Prevista la manutenzione degli edifici scolastici comunali e la riqualificazione del parco giochi in via Villanova. Saranno oggetto di restauro il palazzo municipale di Piazza Diaz, il Centro di Quartiere e la facciata della biblioteca comunale. Tra i progetti di rigenerazione, è prevista anche la ristrutturazione del complesso abitativo “Montevescovado”. Il progetto evidenzia la volontà da parte di Cdp e del Comune di Nocera Inferiore di fornire un contributo concreto allo sviluppo del territorio, partendo proprio dalla rigenerazione urbana. Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha dichiarato: "Gli interventi che abbiamo programmato per la riqualificazione urbana della nostra città sono il frutto di un lavoro costante che contribuirà alla rinascita socio-economica del nostro territorio. Cassa Depositi e Prestiti ha garantito il suo supporto affinché l’opera di programmazione si realizzasse". “Il supporto verso il comune di Nocera Inferiore - ha dichiarato Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer Cdp - dimostra la volontà di Cassa depositi e prestiti di essere parte attiva della riqualificazione di spazi adibiti alla società. La rigenerazione urbana, intesa come trasformazione in chiave di recupero di alcune aree metropolitane, è oggi uno degli strumenti più importanti per la rinascita e competitività delle città. Finanziare la riqualificazione di opere nel Sud Italia permette di evidenziare la mission di Cdp ovvero lo sviluppo sociale ed economico del Paese secondo un criterio di sostenibilità, in un’ottica di lungo periodo, a vantaggio della collettività”. (Ren)