Tlc: Tim porta la fibra ottica ultraveloce a Belluno e Rovigo

- Tim ha avviato a Rovigo un piano di cablaggio che - con un investimento stimato in circa sei milioni di euro - porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a un gigabit. Stando alla relativa nota, la città veneta è stata inserita nel programma nazionale di copertura di Fibercop, la nuova società del Gruppo Tim che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del paese per sviluppare soluzioni Ftth secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. I lavori, prosegue la nota, sono partiti nei giorni con l’obiettivo di collegare circa 18.000 unità immobiliari entro il 2023. "Rovigo è sempre più tecnologica e all'avanguardia: grazie all'intervento di Tim la città sarà in grado di usufruire di servizi digitali più veloci e innovativi dando un nuovo impulso al territorio", ha commentato il sindaco Edoardo Gaffeo. "Rovigo fa parte di un percorso di eccellenza che vede Tim impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima: un progetto ambizioso per portare innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali", ha aggiunto Franco Tiziani, responsabile Field Operations Line Veneto di Tim. Un analogo investimento da circa cinque milioni di euro è rivolto alla città di Belluno, anch'essa inserita nel programma nazionale di copertura di Fibercop. I lavori, prosegue la nota, partiranno a breve al fine di collegare circa 15 mila unità immobiliari entro il 2023. Come a Rovigo, per la posa della fibra ottica saranno utilizzate ove possibile infrastrutture già esistenti. "L'accesso alla banda larga è ormai diventato un requisito fondamentale per la vita di tutti i cittadini: Internet è ormai da tempo entrato nella quotidianità di lavoratori, studenti, professionisti, enti pubblici", ha dichiarato l'assessore ai servizi informatici del comune di Belluno, Marco Bogo, sottolineando come questa necessità si sia amplificata grazie all'emergenza sanitaria. (Com)