Covid: festa di studenti Erasmus a Napoli, sanzionate 3 persone

- I carabinieri del Comando provinciale di Napoli nell'ambito dei controlli per il rispetto della normativa anti-Covid-19 nella giornata di ieri hanno contestato 54 sanzioni. Le violazioni concernevano persone che non indossavano la mascherina e il mancato rispetto del coprifuoco. In particolare, 3 studenti stranieri, in città per il progetto Erasmus sono stati scoperti dai carabinieri della centrale operativa di Borgoloreto mentre erano impegnati in una festa in un seminterrato. Quando i militari sono arrivati sul posto, verso le 2 del mattino hanno multato due ventenni spagnoli e una ragazza belga che non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada oltre l’orario consentito. (Ren)