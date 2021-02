Campania: Ciarambino (M5s), campagna diffamatoria contro Reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza una misura complessa, fa parte di politiche attive per il lavoro. Adoperarsi per la domanda e offerta del lavoro, per fare questo bisognava potenziare i centri per l'impiego. Sapete bene che la gestione è delle Regioni e su tale fronte ci sono stati dei ritardi. Questo è il pezzo che ancora manca". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Ciarambino ha poi annunciato: "Nelle prossime settimane insieme al presidente Anci incontreremo i sindaci della Campania. C'è una misura nel Reddito di Cittadinanza: i percettori possono essere reclutati nei lavori di pubblica utilità come fa il comune di Bacoli utilizzandone 100".(Ren)