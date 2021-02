Vaccino: De Luca, dosi insufficienti, ci stiamo muovendo per acquisti in altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo 140mila persone hanno fatto le due dosi di vaccino in Campania, numero basso perché mancano le dosi. La Campania sta facendo una battaglia per avere le stesse dosi distribuite alle altre regioni". Cosi il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì. "Con questo ritmo - spiega - rischiamo di vedere emergere le varianti e di rendere inutili anche le vaccinazioni fatte fino ad oggi. Stiamo lavorando per acquistare altri vaccini fuori dal l'Italia oltre alle dosi fornite attraverso il commissario all'emergenza". (Ren)