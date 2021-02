Campania: Muscarà, ripristinare tratta Torre Annunziata-Cancello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli scorsi mesi - aggiunge la consigliera - insieme alla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e all'architetto Enzo Russo di 'Green Italia' , proponemmo di integrare la pista ciclabile con il trasporto su ferro. La tratta ferroviaria, come previsto anche dal Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana e dal Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, può essere infatti trasformata in una tratta ferro-tranviaria, con un sistema che utilizza vetture tranviarie in grado di viaggiare anche su tracciati ferroviari. In tal modo, oltre a garantire un efficace servizio di trasporto pubblico, sarebbe possibile, comunque, realizzare una pista ciclabile negli ex spazi laterali del sedime ferroviario". "Sarebbe opportuno – conclude Muscarà - avviare una seria riflessione, coinvolgendo i ministeri dei Trasporti, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e la Città Metropolitana di Napoli, al fine di pianificare, attraverso una soluzione integrata, un efficace sistema portuale per lo sviluppo armonico di tutto il territorio campano". (Ren)