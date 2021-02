Covid: governatori centrodestra, affermazioni Miozzo lontane dalla realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le affermazioni del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, che ha suggerito al presidente del Consiglio incaricato Draghi di sostituire il governo centrale alle Regioni, sono totalmente lontane dalla realtà rispetto a un’analisi oggettiva su come sia stata affrontata la pandemia in Italia. Al contrario, proprio grazie alle amministrazioni regionali e alle Province autonome, si è riusciti nel difficile compito di garantire la tenuta del sistema Paese anche in contesti particolarmente complessi e malgrado non poche manchevolezze da parte delle strutture centrali". Lo affermano, in una nota, i presidenti delle Regioni di centrodestra Marco Marsilio (Abruzzo), Vito Bardi (Basilicata), Antonino Spirlì (Calabria), Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), Giovanni Toti (Liguria), Attilio Fontana (Lombardia), Francesco Acquaroli (Marche), Donato Toma (Molise), Alberto Cirio (Piemonte), Christian Solinas (Sardegna), Sebastiano Musumeci (Sicilia), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto), unitamente al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. "In un momento così critico per il Paese e per l’Europa intera, ci auguriamo - aggiungono - che le persone chiamate a ricoprire, a torto o a ragione, incarichi tecnico-scientifici comprendano il loro importante ruolo e utilizzino la massima prudenza prima di fare superficiali affermazioni prive di qualsiasi logica". (Com)